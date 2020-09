വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി കുറച്ചേക്കും?; ശുഭവാർത്ത ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ജാവഡേക്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ. വാഹനവ്യവസായത്തിന് അധികം വൈകാതെ ‘ശുഭവാർത്ത’ കേൾക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓട്ടോ സ്ക്രാപ്പേജ് നയം തയാറാമെന്നും ഉടൻതന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജിഎസ്ടി വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ധനമന്ത്രാലയം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാനാകില്ലെന്നും ജാവഡേക്കർ അറിയിച്ചു. ജിഎസ്ടി കുറയ്ക്കണമെന്ന വാഹന വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധന, നികുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരടങ്ങിയ കൗൺസിലാണ് ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനമാണ്.

English Summary: Prakash Javadekar hints at possibility of GST rate cut for vehicles