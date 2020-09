ഇടപാടുകൾ ഗൂഗിൾ പേ വഴി; റിയയെയും സഹോദരനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യംചെയ്യും

മുംബൈ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരി ഇടപാടുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ ഷോവിക്, സാമുവൽ മിറാൻഡ എന്നിവരെ ഈ മാസം 9 വരെ നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി)യുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. നടി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരനാണ് ഷോവിക്. റിയെയും ഷോവിക്കിനെയും ‍ഞായറാഴ്ച ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് എൻസിബി അറിയിച്ചു.

ലഹരിമരുന്നു കടത്തിയ കേസിൽ കൈസാൻ ഇബ്രാഹിം എന്നയാളും എൻസിബിയുടെ കസ്റ്റിഡിയിലുണ്ട്. ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു ഷോവിക്കും സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജറായ സാമുവൽ മിറാൻഡയും നിരവധി തവണ ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. മിറാൻഡ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

മണിക്കൂറുകളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിൽ െവള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഷോവിക്കിനെയും മിറാൻഡയെയും എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരുടേയും വസതികളിൽ റെയ്ഡും നടത്തി. ഷോവിക്കും റിയയും ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസം. താൻ ലഹരി ഇടപാടും നടത്തിയത് ഷോവിക്കിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ ബാസിത് പരിഹാർ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചതോടെയാണ്, എൻസിബി പിടിമുറുക്കിയത്.

English Summary: Showik To Be Confronted With Sister Rhea Chakraborty: Narcotics Bureau