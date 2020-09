കോഴിക്കോട് ∙ കുട്ടനാട്ടില്‍ തോമസ് കെ. തോമസ് ഇടത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമെന്ന്‌ മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ.തോമസ് കെ തോമസിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം എന്‍സിപി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു‍. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത്. പേരിന് മാറ്റം വരാന്‍ സാധ്യതയില്ല. തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ വരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ശശീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു

ചവറ, കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്കായി നടത്തിപ്പ് ചെലവ് 12 കോടിയെന്ന് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒാഫിസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് തയാറെടുപ്പും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂള്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെന്നും മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ പറഞ്ഞു.

കുട്ടനാട് സീറ്റില്‍ മല്‍സരിക്കുമെന്ന് പി.ജെ. ജോസഫ് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫില്‍ ധാരണയായതാണ് ഇക്കാര്യം. ജോസ് കെ. മാണി കൈകള്‍ കെട്ടപ്പെട്ട ചെയര്‍മാനാണ്. സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ജോസിന് ശിക്ഷ ഉറപ്പെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് തൊടുപുഴയില്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടനാട്ടിലെ സീറ്റ് തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്‌ എം.ലിജു പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ്‌ തർക്കം വൈകാതെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മികച്ച വിജയമാണ് മുന്നണി കുട്ടനാട്ടിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ലിജു ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Thomas K Thomas will be left candidate for Kuttanad by election