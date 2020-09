സ്ഥിതി രൂക്ഷം; സഹായിക്കാൻ തയാർ: ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘർഷത്തിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിര്‍ത്തിതര്‍ക്കത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ തയാറെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. അതിര്‍ത്തിയിലെ സ്ഥിതി മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയുന്നതിനേക്കാള്‍ രൂക്ഷമാണ്. വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും സഹായിക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടെന്നും സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വൈറ്റ്‌ഹൗസിലെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം. നേരത്തേയും ഇന്ത്യ-ചൈന പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ ട്രംപ് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. വിഷയത്തില്‍ മൂന്നാമതൊരു രാജ്യം ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും നിലപാട്.

സേനാ പിന്‍മാറ്റത്തിനുള്ള ധാരണ പാലിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ചൈനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിര്‍ത്തിയില്‍ നേരത്തേയുള്ള സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ചൈനീസ് പ്രതിരോധമന്ത്രി വെയ് ഫെങ്കെയുമായി മോസ്കോയില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടേയും പ്രതിരോധമന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

English Summary: "Would Love To Help": Trump On "Very Nasty" India-China Border Situation