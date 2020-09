എം.സി.കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ ചെക്ക് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും

കാസർകോട്∙ മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎയും മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എം.സി.കമറുദ്ദീനെതിരായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സതീഷ് കുമാറിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.

അടച്ചുപൂട്ടിയ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ 78 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകി മടങ്ങി എന്നാണ് കേസ്. ജ്വല്ലറി ചെയർമാനായിരുന്ന എംഎൽഎയ്ക്കും ഡയറക്ടറായിരുന്ന പൂക്കോയ തങ്ങൾക്കും ഹോസ്ദുർഗ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സമൻസ് അയച്ചു.



English Summary: Crime Branch will investigate the Cheque Case against M C Kamaruddin