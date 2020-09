കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്; ബ്രസീലിനെ മറികടന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ബ്രസീലിനെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് പിന്നിലുള്ളത്.

40,91,550 പേർക്കാണ് ബ്രസീലിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ 40,92,550 പേർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി 80,000ത്തിലധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 30% കോവിഡ് കേസുകളും ഇന്ത്യയിലാണ്. 20 % മരണവും ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 86,432 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 13 ദിവസം കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് 10 ലക്ഷം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 69,561 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു.



