കോവിഡിൽ വിറച്ച് പുണെ, ചങ്കിടിച്ച് എൻസിപി; കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് കാക്കാൻ പവാർ രംഗത്ത്

പുണെ∙ ‘എൻസിപിയുടെ തട്ടകമാണ് പുണെ. ഇവിടെ ബിജെപി, എൻസിപിയുടെ നേർക്ക് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ ആകുന്നതേയുള്ളൂ. എൻസിപി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ മകളുമായ സുപ്രിയ സുളെയാണ് പവാറിന്റെ ജന്മനാടായ ബാരാമതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും. കോവിഡ് മാഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ വീഴ്ചകളുണ്ട്. അതിൽ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ ഏറെ അസ്വസ്ഥനുമാണ്’– പറയുന്നത് എൻസിപിയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ.

ശനിയാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പുണെയിൽ മാത്രം 1.94 ലക്ഷം പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതർ. 57000 ആക്ടീവ് കേസുകൾ. ഇത് രണ്ടും രാജ്യത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ആണ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉള്ള നഗരമാണ് പുണെ. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ശരദ് പവാർ പുണെയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യുകയാണ്. പാർട്ടി നേതാക്കളുമായും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളും അവലോകന യോഗങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

പുണെ, പിംപ്രി - ചിഞ്ച്‌വാഡ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനയാണ് ദിവസവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിംപ്രി - ചിഞ്ച്‌വാഡിലേക്ക് പവാർ മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തി. 18 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സന്ദർശനം. ഉദ്യോഗസ്ഥരേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഞെട്ടിയ സന്ദർശനം. കോവിഡിനെ മെരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുമെന്നും പവാറും എൻസിപിയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

പവാറിനെ പോലെ തന്നെ മരുമകനും മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാറിനും ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി. പുണെയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല മന്ത്രിസഭയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിച്ചത്. അഹമ്മദ്നഗറിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ ചെലവിനുളള പണം മുൻകൂർ അടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചതാണ് പാണ്ഡുരംഗ് റായിക്കർ (42) മരിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന ആരോപണം എൻസിപിയെയും സർക്കാരിനെയും വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേക സ്ക്രീനിങ്ങിനു വിധേയമാക്കുന്നു, ചിത്രം: എപി.

കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നതിനിടെ റസ്റ്ററന്റുകള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സുപ്രിയ സുളെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതും സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കി. ബിജെപി ഇത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ പവാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തെയും ക്രമീകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചായിരുന്നു. ടെസ്റ്റുകൾ കുത്തനെ ഉയർത്തിയും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തിയും കോവിഡിനെതിരെ പോർമുഖം തീർക്കാനാണ് നിർദേശം.

കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കുത്തനെ വർധിപ്പിക്കാനും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് കർശന പിഴയും ഉറപ്പു വരുത്താൻ പവാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. പാർട്ടിതലത്തിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോവിഡിൽ സർക്കാരിനു പറ്റിയ പാളിച്ച തിരുത്താനും നിർദേശമുണ്ട്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് തോളോടുതോൾ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ എൻസിപി പ്രവർത്തകരോടു പവാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി എംപി വന്ദന ചൗഹാനാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഹെൽപ്‌ലൈൻ സെന്റുറുകൾ തുറക്കാനും നഗരസഭകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആംബുലൻസുകൾ സജ്ജമാക്കി നൽകാനും പ്രവർത്തകർക്കു നിർദേശമുണ്ട്.

