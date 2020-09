ട്രംപ് അനുകൂല റാലിക്കിടെ അപകടം: ട്രാവിസ് തടാകത്തിൽ നിരവധി ബോട്ടുകൾ മുങ്ങി

ഹൂസ്റ്റൺ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി അനുകൂലികൾ നടത്തിയ ബോട്ട് റാലിക്കിടെ അപകടം. പരേഡിനിടെ നിരവധി ബോട്ടുകൾ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് വിവരം. ടെക്സസിലെ ട്രാവിസ് തടാകത്തിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം 12.15 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം.



നിരവധി ബോട്ടുകൾ പങ്കെടുത്ത റാലിയിൽ എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഒരുമിച്ച് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം. തടാകത്തിൽ ശക്തമായ ചലനം ഉണ്ടായതോടെ ബോട്ടുകൾ ആടിയുലയുകയും ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ തടാകത്തിലേക്കു ചാടുകയും ചെയ്തു.

തടാകത്തിൽ വീണ നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ട്രാവിസ് തടാകത്തിലെ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസ് വക്താവ് ക്രിസ്റ്റീന സ്റ്റെഡ്മാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ എത്ര പേരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തയില്ലെന്നും കണക്കെടുപ്പ് തുടരുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ‌ആളപായമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



നൂറുകണക്കിനു ബോട്ടുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിരവധി റാലികളാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യുഎസിൽ നടക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ട്രംപ് അനുകൂലികൾ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യവും പതാകയുമായി ബോട്ടിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഈ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് നിരവധി കാഴ്ചക്കാരുമുണ്ട്.



