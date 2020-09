തിരുവനന്തപുരം∙ ക്വാറന്റീനിൽ ഇരുന്ന യുവതിയെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറടയിലാണ് സംഭവം. കോവിഡ് പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പരാതി.

കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകനെതിരെ കേസെടുത്തു. പാലോട് പൊലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതായാണ് വിവരം.

English Summary : Woman in covid quarantine alleges being raped by health worker