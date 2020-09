ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യും; കസ്റ്റംസിന് അനുമതി

കൊച്ചി∙ ബെംഗളൂരു ലഹരി മരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പിടിയിലുള്ള ആറ് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസിന് അഡിഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അനുമതി നൽകി.

സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള കെ.ടി. റമീസ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഹംജദ് അലി, സെയ്ത് അലവി, പി.ടി. അബ്ദു, ഹംസത്ത് അബ്ദുസലാം എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചി വെണ്ണല സ്വദേശി അനൂപ് മുഹമ്മദിന്റെ ഫോണിൽ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി കെ.ടി. റമീസിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Accused's in the Gold Smuggling case will be questioned in Drug Case