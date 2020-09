‘പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഉൾപ്പെടെ സേനാത്താവളം; അതിശക്തരാകാൻ ചൈനയുടെ ശ്രമം’

വാഷിങ്ടൻ ∙ സൈനികവിന്യാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ചൈന തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടുന്നതായി യുഎസ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനീസ് സൈന്യത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പായ പെന്റഗൺ കോൺഗ്രസിനു സമർപ്പിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.

സൈനികശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിശാലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ജീബൂട്ടിയിലാണ് ചൈനയ്ക്ക് സൈനികത്താവളം ഉള്ളത്.

മ്യാൻമർ, തായ്‌ലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ, ഇന്തൊനേഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, യുഎഇ, കെനിയ, സീഷെൽസ്, ടാൻസാനിയ, അംഗോള, തജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചൈന സൈനികത്താവളങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പൈപ്പ്‌ലൈൻ, തുറമുഖ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചൈന നടപ്പാക്കുന്ന വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ് പദ്ധതി, വിഭവ കൈമാറ്റത്തിന് മലാക്ക കടലിടുക്ക് പോലെ തന്ത്രപരമായ ചോക്പോയിന്റുകളിളെ ആശ്രയിക്കുന്നതു കുറയ്ക്കാൻ ചൈനയെ സഹായിക്കും. നമീബിയ, പാക്കിസ്ഥാൻ, അർജന്റീന എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രാക്കിങ്, ടെലിമെട്രി, കമാൻഡ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ചൈന ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും പെന്റഗൺ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

