തദ്ദേശീയമായി കോവിഡ് വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചു; പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രദർശനം ഒരുക്കി ചൈന

ബെയ്ജിങ്∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വാക്സീൻ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ചൈന. ചൈനീസ് കമ്പനികളായ സിനോവാക് ബയോടെക്, സിനോഫാം എന്നിവ വികസപ്പിച്ച വാക്സീനാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ബെയ്ജിങ് ട്രേഡ് ഫെയറിലാണ് വാക്‌സീനുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മൂന്നാംഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണവും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതോടെ ഈ വര്‍ഷം അവസാനം ഇവയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം വാക്സീന്റെ 30 കോടി ഡോസുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് സിനോവാക് പ്രതിനിധി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നു ചൈന നേരിടുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സീൻ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻപിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: China Shows Off Homegrown Coronavirus Vaccines For First Time