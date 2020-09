തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഹോമിയോ നല്ലതെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുടെ പരാമര്‍ശം വിവാദത്തില്‍. കോഴിക്കോട് സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടം വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ പറഞ്ഞു.



പത്തനംതിട്ട ഹോമിയോപതി ഡിഎംഒഡിഎംഒയും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ ഡോ. ബിജു ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം. കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഹോമിയോയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. മരുന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം വിതരണം ചെയ്തു. മരുന്ന് കഴിച്ച കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം വന്നത്. വന്നവര്‍ക്ക് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് മാറി– ഇതായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

അലോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാരും ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷനും ഒന്നാകെയാണ് മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയാടിത്തറ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഹോമിയോ മരുന്നായ ആര്‍സനിക്കം ആല്‍ബം 30 സിയാണ് രോഗ പ്രതിരോധത്തിനായി വിതരണം ചെയ്തത്. പലതവണ നേര്‍പ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നില്‍ ഒൗഷധത്തിന്റെ ഒരു തന്‍മാത്ര പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഐഎംഎയുടെ നിലപാട്.

English Summary: Homeo will help to cure Covid-19, says minister