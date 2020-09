കോവിഡ് രോഗികളിൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ 2–ാമത്; മുന്നിൽ ഇനി യുഎസ് മാത്രം; ചൈന 38–ാമത്

ലോകത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ്19 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, ഇന്ത്യയേക്കാൾ ജനസംഖ്യയുള്ള, ചൈന ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ 38–ാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ബ്രസീലിനെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമതെത്തിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നില്‍ ഇനി യുഎസ് മാത്രം. സെപ്റ്റംബർ 7 രാവിലെ വരെയുള്ള കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണക്കു പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 42,04,613 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ബ്രസീലിൽ ഇതുവരെ 41,37,606 പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. ജനസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ 10 ലക്ഷം പേരിൽ 2976 പേർക്കു മാത്രമേ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബ്രസീലിലാകട്ടെ അത് 10 ലക്ഷത്തിന് 19,372 പേർ എന്ന കണക്കിലാണ്. 21.28 കോടിയാണ് ബ്രസീലിലെ ജനസംഖ്യ. ഇന്ത്യയിലേത് 138.25 കോടിയും. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രതിദിന രോഗികൾ കൂടുന്നതും ഇന്ത്യയിലാണ്.

ഫെബ്രുവരി 25ന് ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് 190 ദിവസമെടുത്താണ് ബ്രസീലിലെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 40 ലക്ഷം കടന്നത്. ജനുവരി 30ന് ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ 40 ലക്ഷമെന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എത്താനെടുത്തത് 219 ദിവസവും. ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും തമ്മിൽ ആകെ രോഗികളിൽ നിലവിൽ 67,007 എണ്ണത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള യുഎസുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 22,55,637 രോഗികളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 64,60,250 പേർക്കാണ് യുഎസിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ബ്രസീലിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജൂലൈ 29നാണ്– 70,869 പേർ. തു‌ടർന്നിങ്ങോട്ട് പ്രതിദിന രോഗികളിൽ രാജ്യം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിദിന രോഗ ബാധിതർ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേരിലാണ്. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് 90,802 പേർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുതിയ രോഗബാധിതർ. ബ്രസീലിലാകട്ടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 14,521 പേർക്കും.

ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടിയപ്പോൾ ബ്രസീലിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കുറവും രേഖപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബറിലെ ആദ്യ ആറു ദിവസം മാത്രം ബ്രസീലിൽ പുതിയ 2,26,705 കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 6 വരെ 5,13,532 പേർക്കാണു പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ബ്രസീലിന്റെ ഇ‌രട്ടിയോളം!

സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പടിപടിയായി കുറയുന്ന ‘ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവ്’ ബ്രസീലിൽ സംഭവിക്കുന്നതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് 8,00,127 ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സജീവ കോവിഡ് ബാധിതർ. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് അത് 8,82,542 ആയി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായത് 82,415 രോഗികളുടെ വർധന. ബ്രസീലിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് സജീവ രോഗബാധിതർ 6,71,013 ആയിരുന്നു. ആറിന് അത് 6,93,693ലെത്തി നിൽക്കുന്നു. 22,680 രോഗികളുടെ വർധന. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരമായി കഴിയുന്നവരും ഇന്ത്യയിൽ കുടുതലാണ്–8944 പേർ. ബ്രസീലിൽ അത് 8318 ആണ്.

രോഗമുക്തി നിരക്കിലും ഇന്ത്യ ബ്രസീലിനു പിന്നിലാണ്. ബ്രസീലിൽ 80.17 ശതമാനമാണ് മുക്തി നിരക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ 77.31%. അതായത്, ബ്രസീലിൽ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച 100ൽ 80 പേർക്കും ഭേദമായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 77 പേർക്കാണു ഭേദപ്പെട്ടത്. പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ രോഗമുക്തി നിരക്കും വർധിക്കുന്നതാണ് ഏക ആശ്വാസം. സെപ്റ്റംബർ 6 ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ രോഗമുക്തി നേടിയ ദിവസവുമാണ്– 73,642 പേർക്കാണു രോഗം ഭേദമായത്. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് അതു പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് 69,564ൽ എത്തി.

അതേസമയം, മരണനിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ ആശ്വാസജനകമാണ്. 1.70 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക്. ബ്രസീലിൽ അത് 3.06 ശതമാനവും. ജനസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസീലിലെ 10 ലക്ഷം പേരിൽ 593 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് 51 ആണ്. സെപ്റ്റംബറിൽ പക്ഷേ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാവുകയാണ്. ഈ മാസം ഒന്നു മുതൽ ദിവസവും ആയിരത്തിനു മുകളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മരണ സംഖ്യ. ഒരാഴ്ചയിൽ മരിച്ചത് 7325 പേർ. ബ്രസീലിലാകട്ടെ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ മരണ സംഖ്യ കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മരിച്ചത് 5844 പേർ.

സ്രവസാംപിൾ പരിശോധന വർധിച്ചതാണ് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള കാരണമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 1.4 കോടി ടെസ്റ്റുകളാണ് ബ്രസീൽ ഇതുവരെ ന‌‌ടത്തിയത്. ഇന്ത്യയാകട്ടെ 4.9 കോടിയും. എന്നാൽ ജനസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 10 ലക്ഷം പേരിൽ 35,842 പേർക്കാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രസീലിലാകട്ടെ അത് രണ്ടിരട്ടിയോളം വരും– 10 ലക്ഷത്തിൽ 67,695 പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നതാണ് അവിടുത്തെ കണക്ക്.

ലോക്ഡൗണിൽ വ്യാപക ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന. രാജ്യം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വൻ നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് ഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് പടരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ കോവിഡ് ഭീഷണി ഈ വർഷം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് തലവൻ രൺദീപ് ഗുലേരിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവ്’ സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: India overtakes Brazil in Coronavirus/Covid19 numbers, became second-worst hit country in the world after US