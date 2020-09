രാജ്യത്ത് പിടിവിട്ട് കോവിഡ്; 24 മണിക്കൂറില്‍ 90,000 രോഗികള്‍, 1,016 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്. 90,802 പുതിയ രോഗികളാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 1,016 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ 90,000 കേസുകൾ കൂടി വന്നതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 42 ലക്ഷം കടന്നു. 8,82,542 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 32,50,429 പേർ രോഗവിമുക്തരായി. 71,642 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ബ്രസീലിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 64 ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികളുമായി യുഎസ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബ്രസീലില്‍ 41 ലക്ഷം പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. അതേസമയം, ആറാം തീയതിവരെ 4,95,51,507 പേരുടെ സ്രവസാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു. 7,20,362 സാംപിളുകളാണ് ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചത്.

