ദേശസ്നേഹിയെ തകർക്കാനാകില്ല, സുരക്ഷയ്ക്ക്‌ അമിത് ഷായ്ക്ക് നന്ദി: കങ്കണ റണൗട്ട്

മുംബൈ∙ വൈ പ്ലസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ നൽകിയതിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം കങ്കണ റണൗട്ട്. ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് കങ്കണയ്ക്ക് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

‘ഒരു ദേശസ്നേഹിയെ രാജ്യത്ത് അടിച്ചമർത്താൻ ആവില്ലെന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായോട് നന്ദിയുണ്ട്’ – കങ്കണ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

മുംബൈയെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനോടു സാമ്യപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്തും കങ്കണയും തമ്മിൽ വാക്പോര് നടന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

‘അദ്ദേഹത്തിന് (അമിത് ഷായ്ക്ക്) ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടു മുംബൈ സന്ദർശിക്കാൻ എന്നോടു പറഞ്ഞേനെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മകളോട് ആദരവു കാണിച്ചു. എന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചു. ജയ് ഹിന്ദ്’ – കങ്കണ പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വൈ പ്ലസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയോടു കൂടി കങ്കണയ്ക്കു ചുറ്റും 10 കമാൻഡോസ് ഇനിമുതൽ ഉണ്ടാകും.

English Summary: Kangana thanks Amit Shah, says no patriot can be crushed