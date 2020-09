തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് രണ്ടായി. ഇനി യോജിപ്പ് എളുപ്പമല്ലെന്ന് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി. ഇനിയുള്ള നീക്കം യുഡിഎഫ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. താന്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുമോയെന്നത് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയായിട്ടില്ല. എംപിയായി തുടരും. ലോക്സഭാ സമ്മേളനം കുറവായതിനാല്‍ കേരളത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനാവുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: Kerala Congress split into two, says P K Kunhalikutty