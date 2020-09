കൊല്ലം∙ കുന്നിക്കോട്ട് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂചന. കേസില്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പേരും റിമാന്‍ഡിലാണ്. പൂനലൂര്‍ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയെന്ന പരാതിയില്‍ ഇതുവരെ മൂന്നു പേരാണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ സ്വദേശികളായ രതീഷ് മോൻ, സജി, മൈലത്തുനിന്നുള്ള രതീഷ് എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. സൗഹൃദം നടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികമായി മൂവരും പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുനലൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കുട്ടി ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നു വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.



