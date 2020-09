മുഴുവൻ ഇടത്തും മത്സരിക്കാൻ എൻഡിഎ; ആദ്യ ചർച്ച ബിഡിജെഎസുമായി

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഘടകകക്ഷികളുമായി എൻഡിഎ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളിലും മല്‍സരിക്കാനാണ് എൻഡിഎയുടെ തീരുമാനം. ബിഡിജെഎസുമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ ചര്‍ച്ച. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രന്‍, തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നിവർ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തു. മുന്‍പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബോര്‍ഡ് കോര്‍പറേഷന്‍ സ്ഥാനങ്ങള്‍ വൈകുന്നതിലുള്ള പരിഭവം ബിഡിജെഎസ് വീണ്ടും ബിെജപി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു.



തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയാല്‍ അത് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻഡിഎയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. തര്‍ക്കങ്ങള്‍ തല്‍കാലം മറന്നു ഒന്നിച്ചു നീങ്ങാനാണ് ബിഡിജെഎസിന്റെയും തീരുമാനം. പാര്‍ട്ടിയും ജില്ലയും തിരിച്ചാണ് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍. സഹകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പരമാവധി ആളുകളെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് എന്‍ഡിഎയുടെ ഭാഗമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: NDA likely to contest in all wards