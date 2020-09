ന്യൂഡൽഹി∙ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ ഭയക്കണമെന്നും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ‘ശോഷിക്കാതിരിക്കാൻ’ നിര്‍ണായക ഉത്തേജനം വേണമെന്നും ആർബിഐ മുൻ മേധാവിയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായി രഘുറാം രാജൻ. ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചാ സാധ്യത ‘ഗുരുതരമായി നശിക്കുമെന്നും’ സർക്കാർ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പ്രതിരോധത്തിലായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘ഇന്ത്യയിൽ മഹാമാരി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച വികസിത രാജ്യങ്ങളായ യുഎസ്, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വലിച്ചിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവരേക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ മോശമാണ്. റസ്റ്ററന്റുകൾ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ തുടങ്ങിയവ വൈറസ് ബാധ ഒഴിയാതെ പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ്. സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് ആവശ്യം. യുവാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവ മാത്രമല്ല, സൗഹൃദത്തിലല്ലാത്ത അയൽക്കാരെ സുരക്ഷിത അകലത്തില്‍ നിർത്തുകയും വേണം. സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ പേടിക്കണം, അതു പ്രയോജനപ്രദമായ പ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റണം.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഒരു രോഗിയായി കണക്കാക്കിയാൽ രോഗക്കിടക്കയിൽ രോഗത്തോടു പോരാടുന്നയാൾക്ക് ആവശ്യം ആശ്വാസമാണ്. ആശ്വാസ നടപടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമല്ലാതാകും, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽപ്പോകാതാകും, ബാലവേലയ്ക്കു വിടും, അതുമല്ലെങ്കിൽ യാചിക്കാൻ വിടും, സ്വർണം പണയം വയ്ക്കും, ഇഎംഐ, വാടക കുടിശ്ശികകൾ കൂടിക്കിടക്കും. ചെറിയ റസ്റ്ററന്റ് പോലുള്ള ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തകർന്നുപോകും. രോഗത്തെ പിടിച്ചുനിർത്തുമ്പോഴേക്കും രോഗി ഒരു പുറംമോടി മാത്രമായി മാറിയിരിക്കും.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം വേണം. അതു ടോണിക് പോലെയാണ്. രോഗി ശോഷിച്ചുപോയാൽ ഉത്തേജനത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല. വാഹനവ്യവസായം പോലുള്ള മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വരുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയുടെ തെളിവല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന്റേതു മാത്രമാണ്. അതു പതിയെ മാഞ്ഞു പോകും.

ഇന്ത്യ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്തിയാൽ അതു ഉത്തേജനമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴുള്ള തകർച്ചയെ കുറച്ചുകാണുകയാണ്. അന്ന് കുറച്ചൂകൂടി ചുരുങ്ങിയ, ഭീതിജനകമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ് വരാൻപോകുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ജിഡിപിയുടെ 20 ശതമാനത്തിലധികം യുഎസ് ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും മഹാമാരിക്കു മുൻപുള്ള നിലയിലേക്ക് 2021ലെ ജിഡിപി തിരിച്ചുവരില്ലെന്നു ഭയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നേലും ചിന്തിക്കണം’ – രഘുറാം രാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

