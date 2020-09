കേദാർനാഥിന്റെ സെറ്റിൽ ചരസ് ഉപയോഗിച്ചു; സുശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി: റിയ

മുംബൈ∙ താനുമായി അടുപ്പത്തിലാകും മുന്‍പും സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‍പുത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും, 2016ല്‍ കേദാര്‍നാഥ് സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ ചരസ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് സുശാന്ത് പറഞ്ഞുവെന്നും കാമുകി നടി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ മൊഴി. സുശാന്ത് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ലഹരിമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാര്‍ക്കോട്ടിക്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് റിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.



ഇന്നലെ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുശാന്തിന്റെ ആവശ്യ പ്രകാരം ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകിയതായി നടി സമ്മതിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഇന്നലെ ആറ് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ റിയ നിഷേധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് എൻസിബിയുടെ ശ്രമം. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നടിയുടെ മൊഴി. ഇത് അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല.

നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സഹോദരൻ ഷോവിക്ക് ചക്രവർത്തിയേയും സുശാന്തിന്‍റെ മുൻ മാനേജർ സാമുവൽ മിരാന്‍ഡയെയും ഒപ്പമിരുത്തിയാണ് റിയയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സഹോദരന്‍ ഷോവിക്കുമായി നടത്തിയ വാട്‍സാപ് ചാറ്റുകൾ ലഹരിമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നും റിയ സമ്മതിച്ചു. ഇന്നുതന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായാൽ റിയയുടെ അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കും.

English Summary: Sushant Singh Rajput used to take drugs, Rhea Chakraborty claims before NCB