തൃശൂർ∙ പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകളില്‍ പോയാല്‍ മൂക്കത്തു വിരല്‍ വയ്ക്കണം. പരിസരത്തെ കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്ന ദുര്‍ഗന്ധം, മുറുക്കി തുപ്പിയ ഇടങ്ങള്‍. മുഷിഞ്ഞ ഭിത്തിയില്‍ എഴുതിയതെല്ലാം വൃത്തികേടും. ഇതുപോലെതന്നെയായിരുന്നു തൃശൂര്‍ വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡും. ഇതെല്ലാം ഇനി പഴങ്കഥയാണ്. തൃശൂരിലെ പുതിയ വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് കണ്ടാല്‍ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലിനു സമാനമാണ്. ഒരു ഷോപ്പിങ് മാളില്‍ എത്തിയ അതേ ഫീല്‍. ഏഴു കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ടു.

സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കാണ് പണം മുടക്കിയത്. തൃശൂര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി. സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് നിര്‍മിച്ചത്. ഒരേ സമയം രണ്ടു ഡസന്‍ ബസുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാം. നിറയെ പച്ചപ്പൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍. ശുചിമുറി നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലേതു പോലെയാണ്. പ്രത്യേകമായി തരംതിരിച്ച ശുചിമുറികള്‍. മൂന്നു നേരം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാന്‍ പ്രത്യേക ജീവനക്കാരും. ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് നന്നായി പരിപാലിക്കാന്‍ പത്തു വര്‍ഷത്തേയ്ക്കു ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് കരാര്‍ നല്‍കി.



സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിന്റെയും തൃശൂര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍റേയും മേല്‍നോട്ടം ഉണ്ടാകും. ഷോപ്പിങ്ങിനായി പ്രത്യേക കടകളും സ്റ്റാന്‍ഡിനകത്ത് ക്രമീകരിച്ചു. എല്ലാ അത്യാധുനിക രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ എത്തിയാല്‍ ഇത് വിദേശ രാജ്യത്തെ സ്ഥലമാണെന്നേ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ തോന്നൂ. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണ്‍ കാരണം അല്‍പം വൈകി. തൃശൂരിലെ എന്‍ജിനീയര്‍മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന്റെ രൂപകല്‍പന. ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം അതുപോലെതന്നെ വൃത്തിയായി ഭാവിയിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് കര്‍ശനമായ നിര്‍ദ്ദേശം.



English Summary: The bus stops here, at a cost of 7 crore