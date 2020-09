ചെന്നൈ ∙ ടിവി ദേഹത്തു‍ വീണു രണ്ടു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. മധർ മൊയ്ദീൻ - രേഷ്മ ദമ്പതികളുടെ മകൾ നസിയ ഫാത്തിമയാണു മരിച്ചത്. ടിവി വച്ചിരുന്ന മേശയ്ക്കു സമീപം കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു നസിയ. ഇതിനിടെ മേശപ്പുറത്തേക്കു പൂച്ച ചാടിയപ്പോഴുണ്ടായ കുലുക്കത്തിൽ ടിവി മറഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.



English Summary: Two year old girl dies in Chennai