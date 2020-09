യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് 90 മിനിറ്റിൽ ലണ്ടനിലെത്തും സൂപ്പർസോണിക് എയർഫോഴ്സ് വൺ 2025ൽ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ 2025ൽ സൂപ്പർസോണിക് എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയേറി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനമാണ് എയർഫോഴ്സ് വൺ. ഇതുസംബന്ധിച്ച കരാറുകൾ നൽകാൻ യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് തയാറെടുക്കുകയാണെന്നും യുഎസ് മാധ്യമമായ സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ലോ – ബൂം സൂപ്പർസോണിക് മാക് 1.8 ട്വിൻജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ രൂപകൽപനയുമായി കലിഫോർണിയയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ് എക്സോസോണിക് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് യുഎസ് എയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർലിഫ്റ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (പിഇ) ഇതു പഠിക്കുകയും എക്സോസോണിക്കുമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എയർഫോഴ്സ് വൺ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂപ്പർസോണിക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വികസിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കരാർ.

70 സീറ്റും 5000 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ റേഞ്ചുമുള്ള വിമാനത്തിന് ശബ്ദത്തിന്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എക്സോസോണിക്കിന്റെ അവകാശവാദം. മാക് 1.8 എന്നാൽ മണിക്കൂറിൽ 1381 മൈൽ (2222 കിലോമീറ്റർ) വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിലവിലുള്ള എയർഫോഴ്സ് വൺ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ പകുതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാമെന്നാണ് എക്സോസോണിക് പറയുന്നത്.

എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ക്യാബിൻ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും യുഎസ് എയർഫോഴ്സുമായി എക്സോസോണിക് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ വിമാനത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് 2025 ൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം.

അറ്റ്ലാന്റ ആസ്ഥാനമായ ഹെർമ്യൂസ് കോർപ്പറേഷനും ന്യൂയോർക്കിൽനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് 20 യാത്രക്കാരെ 90 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ എത്തിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. ശബ്ദത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തിൽ പറക്കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം. ഈ കമ്പനിക്കും ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന മാക് 5 ക്രാഫ്റ്റ് വിമാനം നിർമിക്കാൻ യുഎസ് എയർഫോഴ്സുമായും പിഇയുമായും ഹെർമ്യൂസ് സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ്, ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള നാലുപേരാണ് ഹെർമ്യൂസിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്.

English Summary: An Air Force One that flies at five times the speed of sound?