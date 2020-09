സംഘർഷത്തിനിടെയും ‘കൈ’ കൊടുത്ത് ഇന്ത്യ; ചൈനയ്ക്ക് യാക്കുകളെ കൈമാറി

ഇറ്റാനഗർ ∙ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം പുകയുന്നതിനിടെ, ചൈനയിൽനിന്ന് വഴിതെറ്റിയെത്തിയ യാക്കുകളെയും കുട്ടികളെയും തിരിച്ചുനൽകി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. മനുഷ്യത്വപരമായ നടപടിയെന്ന നിലയിലാണ് മൃഗങ്ങളെ കൈമാറിയതെന്നും അതിനു ചൈനീസ് ഉദ്യേഗസ്ഥർ നന്ദി പറഞ്ഞെന്നും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഈസ്റ്റ് കമെങ്ങിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞിരുന്ന 13 യാക്കുകളെയും അതിന്റെ കുട്ടികളെയും ഓഗസ്റ്റ് 31 നാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി കണ്ടെത്തിയത്. വഴിതെറ്റി അതിർത്തി കടന്നെത്തിയതായിരുന്നു ഇവ. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ഇവയെ തിരികെ ചൈനയ്ക്കു കൈമാറിയത്. തുടർന്ന് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യ – ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൗഹാർദപരമായ നടപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സൈനിക, നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. പാംഗോങ് തടാകത്തോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് കടന്നുകയറാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്.

നിയന്ത്രണരേഖയോട് ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും സർവസന്നാഹങ്ങളുമൊരുക്കി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ – മേയ് മാസങ്ങളിൽ അതിർത്തി സംഘർഷം രൂക്ഷമായിരുന്നെങ്കിലും ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണരേഖയോടു ചേർന്ന മലനിരകളിൽ ചൈന നിലയുറപ്പിച്ചതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.



