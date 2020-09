മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും മുംബൈ പൊലീസിനെതിരെയും നിരന്തരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് താരം കങ്കണ റണൗട്ടിനെതിരെ പ്രതികാര നടപടിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍.

നിയമവിരുദ്ധമായി നിർമിച്ച കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ‌ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണൗട്ടിന് മുംബൈ കോർപറേഷന്റെ നോട്ടിസ്. മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ നിയമത്തിലെ സെക്‌ഷൻ 354 / എ പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫിസ് ഗേറ്റിൽ മൂന്ന് പേജുള്ള നോട്ടിസ് പതിച്ചു. ബോളിവുഡിലെ ലഹരിമാഫിയയെക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്താന്‍ തയാറാണെന്നു പറഞ്ഞ കങ്കണയ്ക്ക് വൈ പ്ലസ് സുരക്ഷ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതും ശിവസേനയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ശിവസേന ഭരിക്കുന്ന ബിഎംസി തന്റെ മുംബൈ ഓഫിസ് പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് കങ്കണ ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓഫിസ് പരിസരത്ത് ബിഎംസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിൽക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓഫിസിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ അവർ എല്ലാം അളക്കുകയാണെന്നും, അയൽവാസികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച ഓഫിസ് പൊളിച്ചുനീക്കുമെന്നാണ് തനിക്കു ലഭിച്ച വിവരം. ഓഫിസിൽ താൻ അനധികൃതമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അനധികൃത കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ബിഎംസി നോട്ടിസ് നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബോളിവുഡിലെ ലഹരി മാഫിയയെക്കുറിച്ചു പറയാൻ തയാറാണെന്നും എന്നാൽ അതിനു സുരക്ഷ വേണമെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടിക്ക് വൈ പ്ലസി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സിആർപിഎപിന്റെ 10 സായുധ കമാൻഡോകള്‍ 24 മണിക്കൂറും നടിക്ക് അകമ്പടിയേകും. മുംബൈ പൊലീസിൽ അവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുടെയും മറ്റു ഭരണപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ.

English Summary: BMC serves Kangana Ranaut a notice under section 354/ A of Municipal Corporation Act after inspection