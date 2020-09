കണ്ണൂർ∙ മാട്ടൂലിൽ ഏഴ് വയസുകാരൻ കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു. മാട്ടൂൽ അതിർത്തിയിലെ അറക്ക വളപ്പിൽ പി.വി.ഷിറോസ്–ജമീല ദമ്പതികളുടെ മകൻ സഹൽ (7) ആണ് മരിച്ചത്. വാദിഹുദ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5 ഓടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയ സഹലിലെ വീടിന് സമീപത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ കിണറിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സഹോദരൻ: ഹംദാൻ

English Summary: Boy Fell into the well and died