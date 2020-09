ജ്വല്ലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ്: എം.സി കമറുദ്ദീന്റെ വീട്ടിൽ പൊലീസ് പരിശോധന

കാസർകോട് ∙ ജ്വല്ലറിയുടെ പേരിൽ പലരിൽ നിന്നായി നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു വഞ്ചിച്ചുവെന്ന കേസിൽ മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എം.സി.കമറുദ്ദീന്റെ വീട്ടിൽ ചന്ദേര പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. ചന്ദേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആകെ കിട്ടിയ 12 പരാതികളിൽ 7 എണ്ണം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറി. ശേഷിച്ച 5എണ്ണമാണ് ചന്ദേര പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ കേസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന.

ജ്വല്ലറി ചെയർമാനായ എം.സി. കമറുദ്ദീന്റെ പടന്ന എടച്ചാക്കൈയിലുള്ള വീടും ജ്വല്ലറി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പി.കെ.പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ ചന്ദേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ അകലെയുള്ള വീട്ടിലുമാണ് പരിശോധന നടന്നത്. ഇരുവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. രേഖകളൊന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ചന്ദേര സിഐ പി. നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നു രാവിലെയായിരുന്നു പരിശോധന.

English Summary: Financial Fraud: Raid at M C Kamaruddin's home