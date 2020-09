സാഹചര്യം മാറി, നിലപാടും: ബാര്‍ കോഴ ഇന്ന് അപ്രസക്തം: വിജയരാഘവന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ ജോസ് പക്ഷത്തിന്‍റെ മുന്നണിപ്രവേശനം എൽഡിഎഫ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കൺവീനർ എ. വിജയരാഘവന്‍. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല. നോട്ടെണ്ണുന്ന യന്ത്രം യുഡിഎഫില്‍ മാത്രം വേണ്ടതാണ്. ജോസ് പക്ഷത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അര്‍ഹമായ പരിഗണന നല്‍കുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

മാണിക്കെതിരെ അന്ന് നടത്തിയ ഇടത് പ്രക്ഷോഭം ഇന്ന് അപ്രസക്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ശത്രുക്കളില്ല, വിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണുള്ളത്. നിലപാട് ഇടത് അനുകൂലമായാല്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം രൂപപ്പെടും. അവര്‍ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. അതിനോട് ഇടതുമുന്നണിക്കും അനുകൂല നിലപാടായിരിക്കുമെന്നും എ. വിജയരാഘവന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Will discuss alliance with Kerala Congress M says A Vijayaraghavan