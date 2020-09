മലയാള സിനിമയിലെ ലഹരിക്കണ്ണികള്‍ തേടി കേരള പൊലീസ്; ബെംഗളൂരു മോഡല്‍ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ കന്നഡ സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ മലയാളികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലും അന്വേഷണം. ലഹരി വിതരണ സംഘങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എല്ലാ പൊലീസ് ജില്ലകളിലും പരിശോധന നടത്താൻ നാർക്കോട്ടിക്സ് സെല്ലിനു ഡിജിപി നിർദേശം നൽകി.

ബെംഗളൂരു സംഘങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ സിനിമാ, സീരിയൽ മേഖലയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം. മലയാള സിനിമാ, സീരിയൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ ലഹരിമരുന്നിന്റെ വിതരണക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അറസ്റ്റിലായവരിൽനിന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഐജി:പി.വിജയനാണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല. സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ 17 പൊലീസ് ജില്ലകളിലെ നാർക്കോട്ടിക്സ് വിഭാഗം ഡിവൈഎസ്പിമാർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. പുതിയ പൊലീസ് ജില്ലകളായതിനാൽ കൊല്ലം റൂറലിലും തൃശൂർ റൂറലിലും നാർക്കോട്ടിക്സ് സെല്ലുകളില്ല.

മലയാള സിനിമാ, സീരിയൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലർ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നീരീക്ഷണത്തിലാണ്. കേന്ദ്ര ലഹരിവിരുദ്ധ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടേയും (എൻസിബി) ബെംഗളൂരു പൊലീസിന്റെയും പക്കലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് ഡിജിപി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കും. അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Kerala police to enquire about drugs use in malayalam cinema field