കാസർകോട്∙ ആരുടെയും പണം തട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എം.സി.കമറുദ്ദീൻ. ഉപജീവനമാർഗത്തിനായി ചേർന്ന ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജൂവലറി ബിസിനസ് സംരംഭം തകർന്നതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. സിപിഎം ഉൾപ്പടെയുള്ള നേതാക്കളെ മധ്യസ്ഥരാക്കി നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: M C Kamaruddin on financial fraud