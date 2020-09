എൻസിബി ചോദ്യം ചെയ്യല്‍: പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ലഹരി ഉപയോഗം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് റിയ

മുംബൈ∙ സഹോദരനൊപ്പമിരുത്തിയുള്ള നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) ചോദ്യംചെയ്യലിൽ നടി റിയ ചക്രവർത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. സഹോദരന്‍ ഷോവിക്കിനൊപ്പമുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെയാണ് സുശാന്തിനും ഷോവിക്കിനുമൊപ്പം ലഹരിമരുന്ന് അടങ്ങിയ സിഗരറ്റ് വലിച്ചതായി ചോദ്യംചെയ്യലിൽ റിയ സമ്മതിച്ചത്. മൂന്നു ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് റിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സഹോദരൻ ഷോവിക്കിനെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സുശാന്തിന് പലപ്പോഴായി ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതായും റിയ സമ്മതിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റിയയെ എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ലഹരിഇപാടുകാരുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും റിയ പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ലഹരിമരുന്ന് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായപ്പോൾ ഷോവിക്കാണ് സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയത്.

ഷോവിക്കും സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജർ സാമുവൽ മിറാൻഡയെയും നിരവധി തവണ ലഹരി ഇടപാട് നടത്തിയതിനു തെളിവുണ്ടെന്ന് എൻസിബി അറിയിച്ചു. റിയയുടേയും ഷോവികിന്റെയും നിർദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിനും ജൂണിനുമിടയിൽ 165 ഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് വീട്ടുജോലിക്കാൻ ദീപേഷ് സാവന്ത് സുശാന്തിന് കൈമാറിയതെന്ന് എൻസിബിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദീപേഷ് സാവന്തിനെയും എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Rhea Chakraborty Broke Down When Confronted With Brother Showik: Sources