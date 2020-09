റിയയുടെ മൊഴിയിൽ കുരുങ്ങി ബോളിവുഡിലെ 25 സെലിബ്രിറ്റികൾ; വിളിപ്പിക്കാൻ എൻസിബി

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിയ ചക്രവർത്തി ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖരുടെ പേരുൾപ്പെടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

റിയയും സഹോദരൻ ഷോവിക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയ ‘ബോളിവുഡിലെ ഉന്നത സെലിബ്രിറ്റികളെ’ എൻസിബി ഉടൻതന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുകയാണ്. കാർട്ടൽ എ, ബി, സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് പട്ടികയിലുള്ള 25 സെലിബ്രിറ്റികളെ വിഭാഗിക്കുന്നത്. എൻസിബിയിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

മറ്റൊരു ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകാരനിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് റിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെയും ഇതു സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 2018ൽ അഭിഷേക് കപൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത കേദാർനാഥ് എന്ന സുശാന്തിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വച്ചും ലഹരിമരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിയ പറഞ്ഞതായും ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ലഹരിമരുന്നായ മരിജുവാന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിയ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. അതേസമയം, ഇത്തരം നിരോധിത വസ്തുക്കൾ റിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയില്ലെന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, വേണമെങ്കിൽ പരിശോധനയ്ക്കു തയാറാണെന്നും ഇദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ദേശീയമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും ലഹരിമരുന്നിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ റിയ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സുശാന്ത് മരിജുവാന വലിച്ചിരുന്നുവെന്ന കാര്യവും റിയ ആ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Rhea Chakraborty gives NCB names of ‘top Bollywood celebrities’ who may have consumed drugs: report