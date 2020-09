ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല; എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും രാജിവയ്ക്കില്ല: റോഷി

തൊടുപുഴ∙ കേരള കോൺഗ്രസ്‌ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ കാലത്തും യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നവരാണ് തങ്ങളെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ എംഎല്‍എ. യുഡിഎഫ് നീതികേട് കാണിച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസിനോടാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. ജോസ് കെ.മണി രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല. എംഎല്‍എമാരും രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല, യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് തങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതല്ല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വോട്ടുവാങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്– റോഷി പറഞ്ഞു.

ജോസ് കെ മണി രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവെയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് തങ്ങളായിട്ടല്ല പുറത്ത് വന്നതെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടുക്കിയിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മുന്നണിവിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ജോസ് കെ മാണി രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കണം. മുന്നണിവിടുന്ന എംഎല്‍എമാരും രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് യോഗങ്ങളില്‍ വിളിക്കില്ല, ഇനി ചര്‍ച്ചയുമില്ല. പുറത്താക്കിയിട്ടുമില്ല. യുഡിഎഫിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നല്‍കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English summary: MP's and MLA's in kerala congress m will not resign says Roshy Agustine