ന്യൂഡൽഹി∙ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ സ്ഥിതി അതീവഗുരുതരമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ച നടത്തണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ. മോസ്കോയിൽ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘അതിർത്തിയിൽ സമാധാനവും സ്വാസ്ഥ്യവും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, ബാക്കി ബന്ധം അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ തുടരാനാകില്ല. കാരണം സമാധാനവും സ്വാസ്ഥ്യവുമാണ് ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിര്‍ത്തിയിലെ അവസ്ഥയും ചൈനയുമായുള്ള മറ്റു ബന്ധങ്ങളും രണ്ടായി കാണാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മോസ്കോയിൽ, ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്‌സി‌ഒ) വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി സെപ്റ്റംബർ 10 നാണ് ജയ്ശങ്കർ വാങ് യിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല. അതേസമയം, അതിർത്തിയിൽ സമാധാനവും സ്വാസ്ഥ്യവും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1993 മുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അവ അതിർത്തിയിൽ മിനിമം ലെവലിൽ സേനയെ നിലനിർത്താൻ വ്യക്തമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും സായുധ സേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനരീതി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. മേയ് ആദ്യം മുതൽ വളരെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം തുടരുകയാണ്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ച ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Ladakh Situation Very Serious, Need "Very, Very Deep" Political Conversation: India On China