ആറ് ദിവസത്തിൽ 7 കർഷക ആത്മഹത്യ; മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനെതിരെ കമൽനാഥ്

ഭോപ്പാൽ∙ ആറു ദിവസത്തിനിടെ ഏഴു കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വിളകൾക്കു നാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാരിനു കഴിയാഞ്ഞതാണ് കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു കാരണമെന്ന് കമൽനാഥ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘സെഹോറിനും നിവാരിക്കും വിദിഷയ്ക്കും ഛിന്ദ്‌വാരയ്ക്കും ശേഷം ഇപ്പോൾ ദേവാസിലെ ഖട്ടെഗാവിലും സിയോനിയിലെ ബാൻഡോളിലുമാണ് കർഷക സഹോദരങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിളനാശവും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്തതുമാണ് കാരണം. എന്നാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉണർന്നെണീക്കുക?’ – കമൽനാഥ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മൂന്നു ആത്മഹത്യകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയായ സെഹോറിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനും മൂന്നിനും നാലിനുമാണ് ഇവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സുരേന്ദ്ര വർമ സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരിൽനിന്നും കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ട് ഏക്കർ നിലത്ത് സോയാബീൻ കൃഷിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. കൃഷി പൂർണമായി നശിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് സുരേന്ദ്ര വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് ലഖൻലാൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Seven farmer suicides in 6 days in MP; Kamal Nath attacks govt