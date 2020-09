റെസാങ് ലാ മേഖലയിലേക്കും ചൈനീസ് കണ്ണ്?; സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ (എൽഎസി) സംഘർഷസ്ഥിതി അയവില്ലാതെ തുടരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ – ചൈന അതിർത്തിയിലെ പുതിയ സംഘർഷ കേന്ദ്രമാകുന്നത് റെസാങ് ലാ മേഖലയാണെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സൈനിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ‌

റെസാങ് ലാ കുന്നുകൾ കൈവശപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാലു ദിവസങ്ങളായി ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. മേഖലയിൽ 30–40 ചൈനീസ് സൈനികരെ വരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും സ്ഥലത്തു തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലഡാക്കിനെയും ചൈനീസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്പാൻഗുർ തടാകത്തിന്റെ താഴ്‌വരയെയും വേർതിരിക്കുന്ന യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലുള്ള മലനിരകളാണ് റെസാങ് ലാ. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 18,000 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുസൈന്യവും പരസ്പരം വെടിയുതിര്‍ത്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുകയറാന്‍ ശ്രമിച്ച ചൈനീസ് സൈന്യമാണ് ആകാശത്തേക്കു വെടിവച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണു ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

