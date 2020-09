ബൈഡൻ ജയിച്ചാൽ, യുഎസിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചൈനയ്ക്ക്: ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടന്‍∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായ ജോ ബൈഡൻ വിജയിച്ചാൽ ചൈന‌യ്ക്കായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.

ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിലെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) ചൈനയുടെ പ്രവേശനത്തെയും നോർത് അമേരിക്കൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രീമെന്റ് (നാഫ്റ്റ) എന്ന കരാറിനെയും പിന്തുണച്ചത് ബൈഡനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ വ്യാപാര ഇടപാടുകളാണ് ഇവയെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

ഡബ്ല്യുടിഒ ഇപ്പോൾ മോശമാകാൻ കാരണം ചൈന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. തന്റെ കീഴിൽ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിർത്തി യുഎസ് ഒരു ഉൽപ്പാദക സൂപ്പർപവർ ആകുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

English Summary: "If Biden Wins, China Will Own This Country": Trump