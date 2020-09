ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം: 4 പേർക്കു നുണപരിശോധന; അപേക്ഷ നൽകി സിബിഐ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നുണപരിശോധന നടത്താൻ സിബിഐ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന പ്രകാശന്‍ തമ്പി, വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം, ഡ്രൈവർ അര്‍ജുൻ, കലാഭവൻ സോബി എന്നിവർക്കാണ് നുണപരിശോധന നടത്തുന്നത്.

16ന് ഇവരെ കോടതിയിൽ വിളിപ്പിച്ച് നുണപരിശോധനയ്ക്കു തയാറാണോ എന്ന് ആരായും. തയാറാകുന്നവർക്ക് കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്തോ കൊച്ചിയിലോ നുണ പരിശോധന നടത്താനാണ് സിബിഐ ആലോചിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ പ്രകാശന്‍ തമ്പിയും വിഷ്ണു സോമസുന്ദരവും പ്രതിയായതോടെയാണ് അപകടത്തെക്കുറിച്ചു ബന്ധുക്കള്‍ക്കു സംശയമുണ്ടാകുന്നത്.

അപകടസമയത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അർജുൻ താൻ വാഹനമോടിച്ചില്ലെന്നു മൊഴിമാറ്റിയതിലും ബന്ധുക്കൾ ദുരൂഹത കാണുന്നു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് അതുവഴി അന്നേദിവസം കടന്നുപോയ കലാഭവൻ സോബിയുടെ മൊഴി. ദേശീയപാതയില്‍ പള്ളിപ്പുറം സിആര്‍പിഎഫ് ക്യാംപ് ജംക്‌ഷനു സമീപം 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 25നു പുലര്‍ച്ചെയാണ് ബാലഭാസ്‌കറും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

English Summary : Violinist Balabhaskar death : CBI gives appeal in court to conduct polygraph test