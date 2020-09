ചെന്നൈ∙ നഗരത്തില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്തു ഡിജിറ്റലാകുന്നു. ഫുഡ് ഡെലിവറി ഏജന്റുമാരെ കഞ്ചാവ് കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലഹരിസംഘങ്ങള്‍ പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിച്ചും കഞ്ചാവ് കടത്ത് വ്യാപകമാണ്. അടുത്തിടെ അവിചാരിതമായാണ് പൊലീസ് കഞ്ചാവ് കടത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസിനു യാതൊരു സംശയം തോന്നാത്ത തരത്തിലാണു ഫുഡ് ഡെലിവറി ഏജന്റുമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഇവര്‍ക്കു നല്ല പ്രതിഫലമാണു കഞ്ചാവ് കടത്തിനു നല്‍കുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ഏജന്റിനു പായ്ക്കറ്റ് കൈമാറുന്നതു കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് സംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണു കഞ്ചാവ് കടത്തിന്റെ പുതുവഴികള്‍ വെളിപ്പെട്ടത്. സാധാരണ ഡെലിവറി ഏജന്റ് പായ്ക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടു നല്‍കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ പൊലീസ് കണ്ടതു യുവാക്കള്‍ ഇയാള്‍ക്കു പായ്ക്കറ്റ് കൈമാറുന്നതാണ്. ഇതാണു സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്.

യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ലഹരിക്കടത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ വഴികള്‍ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തുവന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കെ.പുകഴ് ജെര്‍മിന്‍ (26), വി.അരുണ്‍ (25) എന്നീ ടെക്കികളെയും ഫുഡ് ഡെലിവറി ഏജന്റായ ലക്ഷ്മണനെയും അറസ്റ്റ്് ചെയ്തു. പിടിയിലായ രണ്ട് യുവാക്കളും രാജീവ്ഗാന്ധി ശാലൈയിലെ പ്രമുഖ ഐടി സ്ഥാപനത്തിലെ ടീം ലീഡര്‍മാരാണ്. ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ 10.5 കിലോ കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു. ഇത്തരത്തില്‍ മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണു നഗരത്തില്‍ നടക്കുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഞ്ചാവ് ഭക്ഷണപ്പൊതി പോലെ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് ബൈക്കിലെ പെട്ടിയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴിയാണു ലഹരി സംഘങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും ഇടപാട് നടത്തുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതു പ്രകാരമാണ് ആവശ്യക്കാര്‍ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ചേരുന്നത്. ആദ്യമായി എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഫ്രീ ഓഫറും നല്‍കും. പിന്നീട് ആരെയെങ്കിലും ചേര്‍ത്താല്‍ 5 മുതല്‍ 10 ശതമാനം വരെ കമ്മിഷന്‍ നല്‍കും. 20,000 രൂപ വരെ കമ്മിഷനായി നല്‍കാറുണ്ട്. ഐടി മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇടപാടുകാര്‍ ഇ-മെയില്‍ വഴിയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്.

ചിലര്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് ലൊക്കേഷന്‍ നല്‍കി അവിടെത്തി പായ്ക്കറ്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പായ്ക്കറ്റുകള്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തുന്നത് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാല്‍ ചിലര്‍ ചില പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയാണ് ഇടപാടു നടത്തുന്നത്. 'പൊട്ട്‌ലം, ധം, കിസ, സേലം മാങ്ങ' തുടങ്ങിയ കോഡ് നാമങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം വാട്‌സാപ്പ് വഴിയാണെന്നും ഒരു ഡീലര്‍ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ ‘അമൃതം’ എന്ന വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനാണ് ഇയാള്‍.

ആന്ധ്ര-ഒഡീഷ അതിര്‍ത്തിയിലെ നക്‌സല്‍ മേഖലകളില്‍നിന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് കൂടുതലായി ചെന്നൈയിലെത്തിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയിലെ കിഴക്കന്‍ ഗോദാവരി ജില്ല, ഒഡീഷയിലെ മല്‍ക്കന്‍ഗിരി, ഛത്തിസ്ഗഡിലെ സുഖ്മ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കഞ്ചാവ് കൃഷി വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത്. വിളവെടുപ്പിനുശേഷം ഉണക്കിസൂക്ഷിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് റോഡ്, റെയില്‍ മാര്‍ഗമാണ് ഡീലര്‍മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

