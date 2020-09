‘വീടുപോലെ ഈ അഹങ്കാരവും തകരും’; ഉദ്ധവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് കങ്കണ മുംബൈയില്‍

മുംബൈ∙ വിവാദങ്ങള്‍ കത്തിപ്പടരവേ കങ്കണ റനൗട്ട് മുംബൈയിലെ വീട്ടിലെത്തി. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നു കങ്കണയെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് പാലി ഹില്‍സിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. വന്‍പ്രതിഷേധവുമായി ശിവസേന വിമാനത്താവളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ വെല്ലുവിളിച്ച് കങ്കണ രംഗത്തെത്തി.

വീടുതകര്‍ത്ത് പ്രതികാരം വീട്ടിയെന്നാണോ കരുതുന്നതെന്ന് ഉദ്ധവിനോട് കങ്കണ ചോദിച്ചു. ഇന്ന് തന്റെ വീട് തകര്‍ന്നതുപോലെ നാളെ ഉദ്ധവിന്റെ അഹങ്കാരം തകരുമെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞു.



ബിഎംസി പൊളിച്ച ഓഫിസിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഓഫിസ് പൊളിക്കുന്നത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേചെയ്തിരുന്നു. നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിക്ക് ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കൂടുതല്‍ അനധികൃത നിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബിഎംസി നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു.



നടി കങ്കണ റനൗട്ടും ശിവസേനയും തമ്മിലുള്ള പോരിനെത്തുടര്‍ന്ന്, കങ്കണയുടെ മുംബൈ പാലി ഹില്‍സ് ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം പൊളിച്ചു. ശുചിമുറി ഓഫിസ് മുറിയാക്കിയതടക്കം അനധികൃത നിര്‍മാണം ആരോപിച്ചാണ് കോര്‍പറേഷന്‍റെ നടപടി.



മുംബൈ നഗരത്തെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനോട് ഉപമിച്ച കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റായിരുന്നു വിവാദത്തിന്‍റെ തുടക്കം. നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്‍റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. രാമക്ഷേത്രം പൊളിച്ച ബാബറിന്റെ നടപടിക്ക് സമാനമെന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ പ്രതികരണം.



English Summary: Like my home, your ego will be destroyed too, Kangana tells Uddhav