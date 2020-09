21 ദിവസംകൊണ്ട് കോവിഡിനെ തുരത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അസംഘടിത മേഖല തകർന്നു: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്രസർക്കാരും ചേർന്ന് അസംഘടിത മേഖലയെ തകർക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗൺ അസംഘടിത മേഖലയുടെ കഴുത്തറുത്തു. 21 ദിവസം കൊണ്ട് കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് ജോലി നഷ്ടവും ചെറുകിട മേഖലയുടെ തകർച്ചയുമായിരുന്നു ഫലം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ന്യായ് പോലുള്ള പദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

പെട്ടെന്ന് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ദിവസവേതനത്തിനു ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ തകർന്നുപോയി. 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് മുക്തമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അസംഘടിതമേഖല തകർന്നുവെന്നും വിഡിയോ സീരിസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: "Promise Was To End Corona In 21 Days, Ended Jobs Instead": Rahul Gandhi