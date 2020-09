തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പുതിയ അത്യാഹിത വിഭാഗം; 19ന് ഉദ്ഘാടനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെ ചിരകാലാഭിലാഷമായ പുതിയ അത്യാഹിത വിഭാഗം 19ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെർച്വൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രോഗികളെ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പ്രധാന റോഡിനു സമീപത്തായി പഴയ ഒപി ബ്ലോക്ക് നവീകരിച്ചാണ് അത്യാഹിത വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചത്. മന്ത്രിമാരായ കെ.കെ.ശൈലജയും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും പങ്കെടുക്കും.

എമർജൻസി മെഡിസിൻ വിഭാഗം എന്ന നാമമാറ്റത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേകം വകുപ്പു മേധാവിയുമുണ്ടാകും. 16 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ ചികിത്സാ വിഭാഗവും ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചത്. പിഡബ്ല്യുഡി, എച്ച്എൽഎൽ എന്നിവ നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കാലങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ ഒന്നാകെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു രോഗിയെയും കൊണ്ട് മാറി മാറി ട്രോളി ഉന്തേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും പുതിയ അത്യാഹിത വിഭാഗം പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതോടെ അവസാനമാകും. അത്യാസന്ന നിലയിലെത്തുന്ന രോഗിയെ വിവിധ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു സംയോജിത ചികിത്സ നൽകുന്ന റെഡ് സോൺ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം മാറ്റുന്നത്. ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ചികിത്സയാണ് അവിടെ നൽകുന്നത്.

അപകടാവസ്ഥ മാറിയ ശേഷം തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് യെല്ലോ സോൺ, ഗ്രീൻ സോൺ തുടങ്ങിയ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു രോഗിയെ മാറ്റും. റെഡ് സോണിൽ പന്ത്രണ്ടും യെല്ലോ സോണിൽ 62 രോഗികളെയും ഒരേസമയം ചികിത്സിക്കാനാവും. ഇതോടൊപ്പമുള്ള മെഡിക്കൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഒൻപത് കിടക്കകളും സർജിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ എട്ടു കിടക്കകളുമുണ്ട്. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേയും അതേ നിലയിലും എംആർഐ, സിടി സ്കാൻ എന്നിവ തൊട്ടു താഴെയുള്ള നിലയിലുമാണ്.

ബുധനാഴ്ച സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണം നടന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. സാറ വർഗീസ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. കെ.അജയകുമാർ, വാർഡ് കൗൺസിലർ എസ്.എസ്.സിന്ധു, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എസ്എടി സൂപ്രണ്ടുമാർ, ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടുമാർ, വിവിധ സർവീസ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചെയർമാനും മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.സാറ വർഗീസ് ജനറൽ കൺവീനറും ഡി.ആർ.അനിൽ രക്ഷാധികാരിയുമായി 20 അംഗ എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.



