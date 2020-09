പ്രതിഷേധം ഫലം കാണുമോ?; സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയത് പുനഃപരിശോധിക്കും

കൊച്ചി ∙ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ, റെയിൽവേ ബോർ‍ഡിനെ സമീപിച്ചു. ബോർഡിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണു അധികൃതർ നൽകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം– കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദിയിൽ 24.25%, കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദിയിൽ 20.86%, തിരുവനന്തപുരം– എറണാകുളം സ്പെഷലിൽ 13.29 ശതമാനവുമാണു യാത്രക്കാരുള്ളത്.

ഇത്രയും നഷ്ടത്തിൽ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ ഒാടിക്കേണ്ടെന്നു കാണിച്ചു റെയിൽവേ ബോർഡാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണുകൾക്കു കത്തയച്ചത്. എന്നാൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറച്ചതും ജോലിക്കാരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുക്കാതെയുമുളള സമയക്രമവുമാണു ട്രെയിനുകൾ നഷ്ടത്തിലാകാൻ കാരണം. 3 ട്രെയിനുകൾക്കു പകരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒാരോ ട്രെയിനുകൾ എങ്കിലും ഒാടിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ നിർത്തലാക്കാനുളള തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈബി ഈഡൻ എംപി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റെയിൽവേ മന്ത്രിക്കും നിവേദനം നൽകി.



ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ നൽകുന്നതിനിടയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പിൻവലിച്ച നടപടി ജനദ്രോഹമാണെന്നും കേരളത്തിനുസള്ളിൽ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അമൃത എക്സ്പ്രസ് പാലക്കാട് വരെയും തിരുവനന്തപുരം– മംഗളൂരു ട്രെയിനുകളിലൊന്നു കാസർകോട് വരെയും ഒാടിക്കാൻ തയാറാണെന്നു റെയിൽവേ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടാതെ സർവീസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു റെയിൽവേ നിലപാട്.

തിരുവനന്തപുരം– ഷൊർണൂർ വേണാട്, പാലക്കാട് വരെ അമൃതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. സ്പെഷലുകൾ പിൻവലിച്ചതോടെ കോട്ടയം റൂട്ടിൽ ട്രെയിനുകളൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതു ബോർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ കേരളത്തിലോടുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ പിൻവലിച്ച സ്റ്റോപ്പുകളെന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. താൽക്കാലിക സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പഴയ പട്ടികയാണു റദ്ദാക്കിയ സ്റ്റോപ്പുകളെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Protest on stopping services of special train in Kerala