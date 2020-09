‘കാണിക്കുന്നത് തെമ്മാടിത്തം; ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവിയെ പുറത്താക്കണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യക്കെതിരെ പോര് കടുപ്പിച്ച് ബിജെപി രാജ്യസഭാ എംപി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി. നാളെക്കുള്ളിൽ അമിത് മാളവ്യയെ ബിജെപി ഐടി സെല്ലിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ താത്പര്യപെടുന്നില്ലെന്നാണു മനസിലാക്കേണ്ടതെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഒത്തുതീർപ്പ് ഫോർമുല എന്ന നിലയിലാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി നിർദേശം മുന്നോട്ടു വച്ചത്.



ബിജെപി ഐടി സെൽ കാണിക്കുന്നത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തമാണ്. തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഐടി സെല്ലിലെ ചിലർ വ്യാജ ഐഡികളിൽനിന്ന് നിരന്തരം ട്വീറ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. തെമ്മാടികളായ ഐടി സെല്ലിലെ ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ബിജെപി ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നാണു പറയുന്നതെങ്കിൽ തന്റെ അണികൾ തിരിച്ചും ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അതിനും താനും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. ബിജെപി എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കു മറ്റു വഴികൾ നോക്കേണ്ടി വരും– സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

ബിജെപി മര്യാദ പുരുഷോത്തൻമൻമാരുടെ പാർട്ടിയാണ്. രാവണന്റെയോ ദുശ്ശാസനന്റെയോ പാർട്ടി അല്ല. അമിത് മാളവ്യ എല്ലാം തകിടം മറിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇനി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. ഇനിയും സമയം അനുവദിക്കാനാകില്ല. നാളെക്കുള്ളിൽ അയാളെ പുറത്താക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ– സ്വാമി കുറിച്ചു.

