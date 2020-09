കൊച്ചി∙ ബെംഗളുരുവില്‍ ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാര്‍കോട്ടിക്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോ (എന്‍സിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളില്‍ ചിലര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളെ സഹായിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്നെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ റിമാന്‍ഡിലുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന് കാണിച്ച് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇഡി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഓഫിസുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് എന്‍സിബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഉന്നതരില്‍ ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പുറമെ 20 പേര്‍ കൂടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇഡി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്വപ്ന സുരേഷിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഇവര്‍ ഒളിവില്‍ പോകുന്നതിനും തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇവര്‍ പുറത്തു വരുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെയും ബാധിച്ചേക്കും. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം പ്രാഥമിക നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. നിരവധിപ്പേര്‍ കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇഡി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉന്നതന്‍ ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് റിപ്പോര്‍ട് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് ലഹരിമരുന്നു കേസില്‍ പിടിയിലായ അനൂപ് മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ലഹരി മരുന്നു കേസില്‍ പിടിയിലായവര്‍ക്ക് സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘങ്ങള്‍. ഇതില്‍ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് ബിനീഷിനോട് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: The gang arrested in drug case is suspected to be involved in gold smuggling