മംഗളൂരുവിൽ 40 കിലോയിലേറെ കഞ്ചാവുമായി മലയാളിയടക്കം 2 പേർ പിടിയിൽ

മംഗളൂരു∙ ബണ്ട്വാളിൽ 40 കിലോയിലേറെ കഞ്ചാവുമായി മലയാളിയടക്കം 2 പേർ പിടിയിൽ. 2 വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ബി.സി. റോഡ് കൈക്കമ്പയിലെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാസർകോട് ചെർക്കള പാടിയിലെ മുഹമ്മദ് അസ്തു (മുഹമ്മദാലി-28), മംഗളൂരൂ ബണ്ട്വാൾ മൂഡയിലെ അഹമ്മദ് സാബിദ് (30) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നു ജില്ലാ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം (ഡിസിഐബി) നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് മുഹമ്മദ് അസ്തു പിടിയിലായത്. 880 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കടത്താനുപയോഗിച്ച ഓട്ടോ, മൊബൈൽ ഫോൺ, 150 രൂപ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്നു വിട്‌ല പൊലീസിനു കൈമാറി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ബണ്ട്വാൾ മൂഡയിലെ വാടക വീട്ടിൽ ബണ്ട്വാൾ ടൗൺ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് അഹമ്മദ് സാബിത് പിടിയിലായത്. 19,97,400 രൂപ വില വരുന്ന 39.948 കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഇവിടെ നിന്നു കണ്ടെടുത്തത്. അഹമ്മദ് സാബിതിന്റെ കൂട്ടാളി മുഹമ്മദ് അൻസാർ രക്ഷപ്പെട്ടു.

English Summary: Two arrested in Mangalore with 40 kg of cannabis