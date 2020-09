വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ 2021 ലെ സമാധാന നോബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദേശം ചെയ്തു. ഇസ്രയേലും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള കരാറിന് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതിന് നോർവീജിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് ട്രംപിനെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തത്.

ഒാഗസ്റ്റ് 13നാണ് യുഎഇയും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കരാറിന് ധാരണയായത്. ഇതോടെ ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഗൾഫ് രാജ്യവും മൂന്നാമത്തെ അറബ് രാഷ്ട്രവുമായി യുഎഇ. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലായിരുന്നു ധാരണ എന്നതിനാൽ ട്രംപ് സുപ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു എന്നാണ് നാമനിർദേശത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നത്.



ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാൻ തർക്കത്തിൽ കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ചും നാമനിർദേശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തര കൊറിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തർക്ക പരിഹാരത്തിന് ട്രംപ് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചെന്നാണ് നാമനിർദേശത്തിൽ പ്രധാന വിശേഷണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

English Summary: US President Donald Trump nominated for Nobel Peace Prize by Norwegian lawmaker