നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇൻഡോറിൽ വൻ റാലി; ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ്

ഭോപാൽ∙ കോവിഡ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ വൻ ആൾക്കൂട്ട റാലി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെ പൊലീസ് മൂന്നു കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ശാരീരിക അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് സുരക്ഷാ നടപടികളെല്ലാം കാറ്റിൽപറത്തി നൂറുകണക്കിനു പേരാണു പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരന്നത്.

2400 കോടി ചെലവിട്ടുള്ള നർമദ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭൂമിപൂജയ്ക്കു മുന്നോടിയായാണു ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റാലി നടന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ചടങ്ങിനായി ഈ മാസം 3 മുതലാണ് റാലി ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഇതിനിടെ 250 ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കു മാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും മൂക്കിനു താഴെയാണു ധരിച്ചിരുന്നത്. ആറടി അകലമെന്നതും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.



സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് ബാധിച്ച ജില്ലയാണ് ഇൻഡോർ. അതിനിടെ, വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനായി സാരിയും തേങ്ങയും കുടങ്ങളും നൽകിയതായും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഇതു നൽകിയവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. 77,000 കോവിഡ് കേസുകളും 1609 മരണങ്ങളുമാണു മധ്യപ്രദേശിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 300 പേരാണു രോഗബാധിതരായത്.

English Summary: No Social Distancing At BJP-Backed Procession In Covid-Hit Indore