തേജ് പ്രതാപിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഭാര്യ ഐശ്വര്യ റായ്; ബിഹാറിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്

പട്ന ∙ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഐശ്വര്യ റായ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരുവരും വിവാഹമോചന ഹർജി നൽകിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ തേജിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഐശ്വര്യ ഒരുങ്ങുന്നത്.

തേജ് പ്രതാപ് യാദവും ഭാര്യ ഐശ്വര്യ റായ്‌യും

2018ലാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആഡംബരവിവാഹം നടന്നത്. ഐശ്വര്യയുടെ പിതാവും ബിഹാറിലെ ശക്തനായ നേതാവുമായ ചന്ദ്രിക റായ് ആര്‍ജെഡി വിട്ട് ജെഡിയുവില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിനു ശേഷം രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഹുവ സീറ്റിൽ തേജിനെതിരെ മകളെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ചന്ദ്രിക റായ്‌യുടെ ശ്രമം. ഇതോടെ തേജ് വേറെ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വിവാഹമോചന കേസ് പിൻവലിക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്നു കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ടായതോടെ തേജ് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു. ‘ഞാൻ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും അവൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലുമാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽവച്ചുപോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി. ഇനി അവളുമൊത്ത് ജീവിക്കാനാകില്ല. സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല’ എന്നായിരുന്നു വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചു തേജ് അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്.

